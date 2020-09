Roma, Fonseca vuole blindare Dzeko e Veretout

Farà di tutto Fonseca per tenerli ancora con sè. È sicuro l'allenatore di avere Dzeko e Veretout in campo a Verona nella prima giornata di campionato.

Malgrado l'interesse concreto della Juventus, il centravanti non ha mai chiesto di essere ceduto. Nè la società ha intenzione di privarsi del suo capitano. Fonseca ha avuto anche rassicurazioni in questo senso e anche per questo è convinto di ripartire nella nuova stagione con il suo giocatore più forte.

La centralità che nelle idee tattiche dell'allenatore riveste anche Veretout. Tra i più brillanti, non solo per questo gol, nella prima amichevole disputata. Il Napoli è in pressing sul francese, conta di alzare l'offerta alla Roma appena avrà venduto Koulibaly, ma poter contare ancora su Veretout sarebbe fondamentale per Fonseca. Da parte della società, per evitare ogni tentazione, si cerca nel frattempo di sbloccare altre operazioni in uscita che coinvolgono riserve e giocatori fuori dal progetto tecnico. Mentre Fonseca si avvicina alla ripartenza con la certezza come indicazione tattica di dare continuità al 3-4-2-1, utilizzando Mikitaryan dietro Dzeko, ma all'occorrenza anche come vice Dzeko, nell'inevitabile turn over per tutti. Potendo contare anche sulla qualità di Pedro, Zaniolo, Pellegrini e Carles Perez dietro la prima punta.