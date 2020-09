Definita la trattativa per riportare in Italia il laterale destro, che nelle ultime sei stagioni ha giocato tra Portogallo e Spagna. Sostituirà Castagne, passato al Leicester, nella lista dei laterali a disposizione di Gasperini

Nuovo acquisto per l'Atalanta, pronta a una stagione da protagonista in campionato e in Champions League. Il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Cristiano Piccini, esterno di difesa del Valencia e della Nazionale (3 presenze in azzurro sin qui).