Zanetti: "Non potevamo fare un'offerta per Messi"

Lionel Messi, per l’Inter, è sempre rimasto un sogno. Anche quando l’argentino aveva reso pubblica la volontà di lasciare il Barcellona e tentare una nuova avventura. I nerazzurri, infatti, non avrebbero avuto i mezzi economici per sostenere un’operazione così dispendiosa, come ha confermato il vicepresidente Javier Zanetti nell’intervista rilasciata a TyC Sports: "Non potevamo prenderlo, abbiamo parlato a lungo degli effetti negativi della pandemia e poi il nostro mercato passa attraverso situazioni in cui bisogna prima vendere e poi comprare per rispettare il fair play finanziario, che deve essere rispettato ed è qualcosa di molto importante. La nostra strategia si basa su questo, come per tanti altri club".