Fiorentina, è fatta per il ritorno di Borja Valero

Dopo tre anni all'Inter, Borja Valero torna nella sua amata Firenze: è fatta per l'arrivo del centrocampista spagnolo in viola a parametro zero. Marco Benassi, invece, lascia la Fiorentina per andare all'Hellas Verona

È fatta per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Il centrocampista spagnolo torna nella squadra che lo aveva portato in Italia nel 2012 (prendendolo dal Villarreal) e nella città che lo aveva adottato, tanto da dargli, dopo cinque anni intensissimi, il soprannome di 'Sindaco'. Borja Valero aveva lasciato la Fiorentina nell'estate del 2017 per trasferirsi all'Inter e, dopo la scadenza del contratto con i nerazzurri, ha deciso di tornare in viola. Un ritorno romantico per il 35enne centrocampista, che ha addirittura un tatuaggio che ricorda la città di Firenze. La volontà di ritrovarsi era reciproca e ora, dopo tre anni, la Fiorentina e Borja Valero sono pronti a ripartire insieme. Nell'ultima stagione, tra l'altro, lo spagnolo ha anche segnato un gol contro la Fiorentina al Franchi, senza esultare in segno di rispetto verso la squadra che ama.