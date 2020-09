Test medici prima della firma sul contratto per l'ex centrocampista del Milan, cercato anche da Verona e Benevento. Svincolato, ripartirà dalla Fiorentina dopo 184 gare giocate con 35 reti in sei annate in rossonero CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Nuova avventura per Giacomo Bonaventura. Dopo l'addio per fine contratto al Milan, il centrocampista classe 1989 è pronto a ripartire dalla Fiorentina. Bonaventura si è presentato a Firenze nella mattinata di martedì dopo aver risposto alla convocazione del ct della Nazionale Roberto Mancini per le sfide di Nations League contro Bosnia e Olanda, avviando le visite mediche nel primo pomeriggio.