Il Bayern ha salutato Ivan Perisic: dopo essere stato in prestito per un anno, il nazionale croato torna all'Inter, dove ha ancora un contratto fino al 2022. Il direttore sportivo Salihamidzic e l'allenatore Hansi Flick hanno voluto ringraziare il giocatore, che nella sua esperienza bavarese ha collezionato 35 presenze, con 8 gol e dieci assist all'attivo

Adesso c’è anche la conferma del Bayern: Ivan Perisic tornerà all’Inter, il club tedesco non lo riscatterà. A comunicarlo è stato lo stesso allenatore dei bavaresi, Hansi Flick, in un’intervista ad Abendzeitung, confermando che “abbiamo deciso di non proseguire il rapporto con Perisic” e aggiungendo che non faranno parte del progetto per la prossima stagione nemmeno Odriozola e Coutinho, anche loro destinati a tornare ai club di appartenenza, Real Madrid e Barcellona.



Perisic, impegnato ieri in Francia-Croazia (e uscito prima per un problema al ginocchio che però non dovrebbe essere nulla di grave) torna dunque all’Inter dopo un’annata in cui ha vinto tutto, con la stagione culminata sollevando la Champions. Ritroverà Antonio Conte, che un'estate fa lo bocciò come esterno a tutta fascia e verrà nuovamente valutato, probabilmente come possibile quarta punta. In alternativa verrà valutata la cessione, ma solo a titolo definitivo.