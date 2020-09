"Colpa delle favole": Tonali-Milan, sogno da bimbo

Tonali, che in queste ore sta svolgendo l’iter per diventare un nuovo giocatore del Milan, ha pubblicato una story su Instagram che lo ritrae da bambino con la maglia rossonera. "Colpa delle favole" ha scritto, come la canzone di Ultimo CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

"Il Milan è la mia squadra del cuore e Gennaro Gattuso era il mio idolo": Sandro Tonali non ha mai nascosto di tenere per i rossoneri, anche quando sembrava vicino il suo passaggio ai nerazzurri. Gli incroci di calciomercato, alla fine, hanno reso possibile il sogno: il blitz del Milan è stato compiuto al momento giusto, il giocatore non ha avuto bisogno di tempo per convincersi ad accettare la destinazione. Dopo qualche giorno d’attesa, perché era stato a contatto con alcuni positivi al coronavirus, Tonali può finalmente diventare un giocatore del Milan. Per questo, ha voluto celebrare il momento con una story su Instagram che lo ritrae bambino; c’è la scritta "Colpa delle favole", come la canzone di Ultimo che porta lo stesso titolo.