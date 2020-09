"Come nelle favole". Era andato a dormire così Sandro Tonali alla vigilia del suo primo giorno in rossonero. Con la canzone di Ultimo e la sua foto da bimbo con la maglia del Milan. A quasi 24 ore di distanza la favola è diventata realtà: prima le visite mediche, poi la firma e l'annuncio ufficiale. E ora le prime parole da giocatore del Milan, in diretta a Sky Sport durante 'Calciomercato - L'Originale'. "È una grande emozione, sono felice - esordisce il nuovo centrocampista di Pioli, intercettato all'uscita da un hotel del centro di Milano -. Quando indosserò per la prima volta questa maglia sarà come un sogno che si realizza. Ora vado a dormire e non vedo l'ora di iniziare. Spero di trasferire tutto questo entusiasmo in campo nei prossimi giorni". Tonali ha firmato un contratto di cinque anni con il Milan e indosserà la maglia numero 8.