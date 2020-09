L 'Atalanta sta trattando Amine Harit , trequartista classe 1997 dello Schalke 04 . Si tratta di un giocatore molto interessante, che all'occorrenza può giocare anche come ala. Vicino al Genoa l'estate scorsa, il marocchino si è poi reso protagonista di una grandissima stagione in Bundesliga. Sarebbe un secondo rinforzo importante per il reparto offensivo dei nerazzurri, che hanno già accolto Miranchuk . Harit, che nell'ultima annata ha totalizzato sette gol e altrettanti assist, ha compiuto 23 anni a giugno. Ha giocato in Champions e anche ai Mondiali di Russia con la maglia della propria Nazionale. Gioventù ed esperienza, in perfetto stile Atalanta. Che sta provando a chiudere la trattativa con i tedeschi. La valutazione del giocatore è di circa 20 milioni di euro . Harit gradisce la destinazione Bergamo, ora resta però da trovare l'intesa con il club.

La sua storia

"Mi stai leggendo e forse non mi conoscerai, ma un giorno saprai chi sono". Scriveva Amine Harit lo scorso febbraio sul The Players Tribune. Nato a Pontoise, comune a nord di Parigi, ha esordito con il Nantes in Ligue 1 il 13 agosto 2016 nella partita contro il Dijon. Nella sessione estiva di mercato, lo Schalke lo acquista per 8 milioni di euro, da lì 74 presenze totali. Il padre lavorava in ospedale, la mamma come segretaria. Infanzia difficile, perché le strade di Pontoise non erano poi così sicure: "I miei genitori non permettevano a me e a mio fratello di allontanarci troppo da casa", racconterà. E' cresciuto in fretta, se lo è imposto: "A 14 anni uscivo da scuola la sera alle sei, ma non volevo farmi venire a prendere dalla mamma nonostante lo facessero tutti. Volevo tornare a casa da solo, volevo essere un duro". Dalle scarpe da calcio logore e con i lacci troppo lunghi indossate da bambino al Mondiale in Russia, nel 2018. La Francia gli ha dato tanto, ma lui ha scelto il Marocco, terra della sua famiglia: "Che è il mio tutto", si è giustificato. Non si emoziona spesso: "Però quanto ho pianto quando abbiamo vinto con la Costa d'Avorio qualificandoci al torneo". Ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A.