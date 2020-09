Il direttore sportivo della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato dei viola: "Ad oggi non sono giunte offerte giuste per cedere Chiesa. Su Borja Valero ci siamo presi qualche giorno per riflettere. Non ho mai sentito Thiago Silva né il suo procuratore" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Migliorare i risultati dello scorso anno, anche attraverso un mercato oculato: è questo l’obiettivo di Daniele Pradè, che in conferenza stampa ha fatto il punto sulle varie trattative in cui è coinvolta la Fiorentina. A partire da Federico Chiesa: "Commisso è stato chiaro, se fossero arrivate offerte giuste lo avremmo ceduto, ma ad oggi non sono arrivate. Il giocatore si sta comportando benissimo, quindi avanti così. Vedremo se al 5 ottobre le cose saranno cambiate". Il direttore sportivo quindi ha allontanato la possibilità di comprare Torreira: "È un giocatore molto forte, ma mi sento coperto nel ruolo con chi è presente in rosa. Borja Valero? Ci siamo presi 1-2 giorni per riflettere. È uno dei più forti che abbia mai comprato".