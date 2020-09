Contatti con gli intermediari del terzino sinistro italo-brasiliano: al momento la trattativa è però in una fase di stallo, visto che il club azzurro valuterebbe un suo arrivo soltanto in prestito e qualora venisse ceduto Ghoulam. Su Emerson Palmieri rimane anche l'interessamento da parte dell'Inter

Dopo gli arrivi di Petagna, Rrahmani e Osimhen, il Napoli continua a lavorare per regalare una rosa competitiva a Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. In questo senso, il club azzurro ha avuto dei contatti nelle ultime ore con gli intermediari di Emerson Palmieri. Al momento, il Napoli valuterebbe un eventuale acquisto del terzino italo-brasiliano del Chelsea soltanto in prestito e il suo arrivo sarebbe strettamente legato a una cessione di Ghoulam. Per questi motivi la situazione è stata momentaneamente congelata, per un'operazione che potrebbe essere approfondita soltanto nelle prossime settimane.