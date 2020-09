Ufficiale l'arrivo in viola del centrocampista ex Milan, che aveva sostenuto le visite mediche dopo che il Ct Mancini lo aveva convocato in azzurro per le prime due giornate di Nations League. Contratto biennale

La Fiorentina ha ufficializzato il tesseramento di Giacomo Bonaventura, che era rimasto svincolato dopo i sei anni al Milan e la fine del contratto con i rossoneri. Ora l'inizio di una nuova sfida, che lo vedrà protagonista con la maglia viola (contratto biennale). Il classe 1989, contattato nelle ultime settimane anche da altri club come Verona e Benevento, ha sostenuto le visite mediche martedì, dopo essere stato chiamato dal Ct Mancini per le prime due giornate di Nations League dell'Italia. Una trattativa, quella con la Fiorentina, che si è chiusa abbastanza velocemente, come spiegato in conferenza stampa da Daniele Pradè: "Si tratta di una situazione nata in pochissimi giorni - le parole del direttore sportivo viola - me l’ha proposto Raiola. Ho chiamato Iachini e Commisso, mi hanno detto tutti di sì, e l’abbiamo fatto. Ci porterà esperienza e qualità, mi è sempre piaciuto”.