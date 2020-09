In caso di partenza di un terzino sinistro presente in rosa, il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri è quello dell'esterno spagnolo del Chelsea. Intanto sul fronte Vidal, nuovi contatti nelle prossime ore con il Barcellona per provare a risolvere gli ultimi dettagli CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

L'Inter continua a lavorare sul fronte mercato per consegnare nelle mani di Antonio Conte una rosa competitiva per raggiungere gli obiettivi prestabiliti nella prossima stagione. E sulla fascia sinistra, in caso di cessione di un elemento presente in rosa, la società nerazzurra tornerebbe su un vecchio pallino del proprio allenatore: si tratta di Marcos Alonso, che Conte ha già allenato nel biennio al Chelsea dal 2016 al 2018. L'eventuale trattativa è strettamente legata a un'uscita nel parco giocatori nerazzurro: il primo indiziato è Dalbert, rientrato dalla stagione in prestito alla Fiorentina, e qualora l'esterno brasiliano dovesse lasciare l'Inter, la prima scelta dei nerazzurri per sostituirlo sarebbe proprio lo spagnolo del Chelsea.