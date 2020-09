Il centrocampista è stato presentato in conferenza stampa: "Non ci possiamo accontentare della Champions. La conferma di Ibrahimovic e l’acquisto di Tonali sono ottimi segnali. I miei idoli sono Iniesta e Isco"

L’ambizione di Brahim Diaz si percepisce fin dalle prime parole della conferenza stampa di presentazione: "Come società bisogna aspirare allo scudetto, non soltanto alla qualificazione in Champions. L'acquisto di Tonali e la conferma di Ibrahimovic sono ottimi segnali, nello spogliatoio c'è una bella atmosfera". Il centrocampista spagnolo si è calato subito nella nuova realtà: "Sono contento di essere qui, il Milan ha una storia immensa e arriva da un buon periodo dopo il lockdown. L'accoglienza è stata molto calorosa, indossare questa maglia è un'esperienza incredibile. Nel 2011 sono stato a San Siro ed è stato davvero speciale. Ci sono delle leggende come Maldini che lavorano qui".