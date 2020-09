Gli altri acquisti del Genoa

Ma non finisce qui, perché il Genoa ha vissuto una domenica da protagonista assoluto per quanto riguarda il calciomercato. Oltre a Badelj, è in arrivo dal Sassuolo Goldaniga. Il difensore classe 1993, protagonista in prestito con la maglia rossoblù già nella scorsa stagione, resta dunque alla corte di Maran. Svolgerà le visite mediche di rito lunedì mattina. Stesso discorso per Filippo Melegoni, che arriva dall'Atalanta. Per il classe '99 battuta la concorrenza del Parma grazie alla formula presentata, quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il club rossoblù ha inoltre chiuso anche per l'acquisto di Giuseppe Caso dall'Arezzo. L'esterno offensivo classe '98 arriva a titolo definitivo dal club toscano, per quello che era da tempo un pallino del direttore sportivo Daniele Faggiano. Infine l'ufficialità di Zajc, salutato dal Fenerbahce. Piccola curiosità: lo sloveno, nonostante il suo arrivo non fosse stato ancora ufficializzato tramite un annuncio, nel pomeriggio è ugualmente sceso in campo nell'amichevole persa contro il Parma.