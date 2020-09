Dopo gli arrivi di Linetty e Rodriguez, è in chiusura l'acquisto di un altro pupillo di Giampaolo: nella serata di lunedì, le due società si incontreranno per definire gli ultimi dettagli di un trasferimento che dovrebbe portare Murru in granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo l'arrivo di Karol Linetty, il Torino ha praticamente chiuso per l'acquisto di un altro pupillo di Marco Giampaolo: manca infatti ormai pochissimo per l'arrivo dalla Sampdoria di Nicola Murru. Il nuovo allenatore granata lo aveva spiegato nella conferenza stampa di presentazione di come avesse bisogno di giocatori affidabili visto il poco tempo a disposizione per lavorare e la società lo sta accontentando nelle sue richieste. Nella serata di lunedì, Torino e Sampdoria si incontreranno per definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro: in caso di fumata bianca, Murru potrebbe raggiungere Torino già nella giornata di martedì.