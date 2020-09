Lo spagnolo è seguito da tempo e potrebbe essere lui il rinforzo giusto sugli esterni per il Napoli. Giuntoli ha intrapreso nuovi contatti per l’esterno del Watford, pronto a lasciare gli inglesi dopo la retrocessione in Championship CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Napoli vuole rinforzare il reparto degli esterni d’attacco con un nuovo innesto. Così Cristiano Giuntoli ha riallacciato i contatti per Gerard Deulofeu, esterno spagnolo di proprietà del Watford che in Italia ha vestito la maglia del Milan per circa cinque mesi nel 2017. Il giocatore, classe 1994, è seguito da tempo dagli azzurri, che ci avevano già pensato quando alla guida della squadra c’era Maurizio Sarri. Nelle prossime ore si cercherà di capire la formula dell’operazione, in particolare se sarà possibile acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.