Per Bakayoko, con il Chelsea, i rossoneri sono andati avanti anche sotto traccia in questi giorni per arrivare a un’intesa definitiva, ma il Milan vuole concentrarsi ora sull’obiettivo Europa League (e capire se il suo cammino europeo proseguirà) ed eventualmente anche chiudere un’operazione in uscita. L’accordo non è lontano ma al momento non è previsto un affondo per formalizzare il tutto in tempi brevi. Non c’è fretta.