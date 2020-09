I due club hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento dell'attaccante polacco. Operazione da 25 milioni di euro: 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Per Milik pronto un contratto di cinque anni da cinque milioni a stagione. Al momento manca l'ok del giocatore: il suo passaggio in giallorosso può liberare Dzeko, che passerebbe alla Juve per 15 milioni

Sviluppi sulla trattativa di mercato tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik: in serata i due club hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento dell'attaccante polacco in giallorosso. Il Napoli ha infatti accolto la proposta della Roma, pari a circa 25 milioni di cui 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Perché l'accordo diventi effettivo, però, manca l'ok del giocatore, al quale è stato offerto un contratto di cinque anni da cinque milioni a stagione: Milik non ha infatti ancora accettato il trasferimento nella Capitale. Il giocatore, fuori dai convocati di Gattuso per l'ultima amichevole giocata contro il Pescara, non ha ancora dato il suo ok