Bonaventura, Amrabat, Borja Valero: tanti, i volti nuovi nella Fiorentina. Per questo, la linea della società è quella di muoversi solo in caso di occasioni. Lo ha ribadito anche Rocco Commisso, intercettato dai media a Firenze: "Condivido quello che ha detto Pradè: abbiamo una squadra già fatta. Poi, vediamo se c'è l'opportunità di fare ancora qualcosa. Il mercato chiude tra venti giorni: non acquisteremo un giocatore domani. Anche perché abbiamo cambiato l'80 per cento della rosa negli ultimi due anni, abbiamo fatto diversi investimenti per giocatori che ci stanno già aiutando molto". Commisso dunque è di nuovo in Toscana, dove mancava da febbraio. Sarebbe dovuto tornare in Italia poche settimane dopo, ma il suo viaggio originariamente previsto per il 10-11 marzo, fu annullato a causa del lockdown che scattò proprio in quei giorni.