Koeman: "Suarez? Se resta farà parte della rosa"

L’allenatore olandese ha parlato del futuro dell’attaccante uruguaiano a margine dell’amichevole col Girona: "Vedremo se ci sarà una via d’uscita, se dovesse restare sarà un giocatore in più della nostra rosa"

Il futuro di Luis Suarez è ancora tutto da definire. Inizialmente l’uruguaiano era stato messo alla porta dal Barcellona, pronto a negoziarne la risoluzione del contratto, ma i recenti sviluppi forse hanno cambiato le cose. La Juventus, tra le principali candidate per l’attaccante, è tornata su Dzeko a causa delle lunghe tempistiche per l’ottenimento del passaporto comunitario. Così, diventa concreta la possibilità che possa rimanere al Barcellona. Ronald Koeman si è espresso così sulla questione: "Ho parlato con Luis, vedremo se ci sarà o meno una via d’uscita. Noi rispettiamo i contratti e se dovesse restare, sarà un giocatore in più della nostra rosa".