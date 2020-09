Il terzino in città per visite mediche e firma sul contratto. Arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ritrova Giampaolo dopo il biennio insieme a Genova e sarà a disposizione già sabato, per il debutto in campionato contro la Fiorentina

Nicola Murru è pronto a diventare ufficialmente un giocatore del Torino . Dopo aver salutato i suoi ex compagni di squadra a Genova, il difensore classe 1994 ha raggiunto il Piemonte e questa mattina, accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, si è presentato sorridente al centro di Medicina dello Sport per le visite mediche che precedono la firma sul contratto e il primo allenamento con la sua nuova squadra.

Il laterale sinistro cresciuto nel Cagliari passerà Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. In granata ritroverà Marco Giampaolo, con il quale ha condiviso un biennio alla Sampdoria dal 2017 al 2019, fatto di 55 presenze. Complice l'emergenza sulla fascia sinistra di difesa, dove Ricardo Rodriguez è fermo per una lesione muscolare all'adduttore destro e Ansaldi è tormentato dai problemi al polpaccio sinistro, Murru sarà a disposizione già per l'esordio in Serie A, in calendario sabato prossimo alle 18 sul campo della Fiorentina.