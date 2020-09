La Sampdoria pensa a un ritorno in Serie A per rinforzare l'attacco. Il nuovo obiettivo è Keita Balde, esterno offensivo senegalese 25enne con un passato con Lazio e Inter (31 reti in 134 partite di Serie A tra il 2013 e il 2019). Legato da contratto fino al 2022 al Monaco, Keita potrebbe lasciare il Principato, dove in due stagioni ha segnato 16 gol in 60 gare tra tutte Ligue 1 e coppe. Keita, utilizzabile anche come seconda punta, piace molto a Claudio Ranieri, ma sul giocatore c'è anche la Fiorentina.