C'è l'ok del Chelsea per il trasferimento in prestito secco, ora i rossoblù trattano con il giocatore per raggiungere l'intesa sull'ingaggio. In chiusura, intanto, l'arrivo di Marko Pjaca dalla Juventus

Genoa sempre più protagonista in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi gli arrivi di Czyborra, Zajc, Goldaniga, Asoro, Filippo Melegoni e Milan Badelj, la società rossoblù è al lavoro per rinforzare ancora la rosa a disposizione del nuovo allenatore Rolando Maran. L’obiettivo è quello di un esterno e, sfumata definitivamente la trattativa Karsdorp per il mancato accordo con il giocatore che ha preferito rimanere a Roma, il direttore sportivo Faggiano è in trattativa per portare in rossoblù Davide Zappacosta. Il Chelsea, club proprietario del cartellino del calciatore classe 1992 lo scorso anno in prestito alla Roma, ha già fato l’ok al prestito secco, con il Genoa che adesso sta trattando per trovare l’intesa sull’ingaggio con il giocatore. L’alternativa resta Antonio Candreva, in uscita dall’Inter.