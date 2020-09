Genoa, piace Pjaca. Fatta per Zappacosta

Accordo raggiunto per Davide Zappacosta in prestito secco dal Chelsea: il club inglese ha dato l’ok, accordo ormai raggiunto anche sull’ingaggio del giocatore che nelle prossime ore sarà in città per visite e firma. Come lui, stesso iter previsto anche per Marko Pjaca, in arrivo dalla Juventus. Oltre al croato, si avvicina nuovamente Sanabria: si può chiudere per il suo ritorno in rossoblù dal Betis.