Il presidente dell'Inter ha parlato al Corriere della Sera, a partire dall'argentino: "Un investimento che non può rientrare nel nostro progetto almeno in questo momento". Sull'allenatore: "Mai visto uno che lavora come lui. Patto di Villa Bellini? Toni pacati e sereni". Infine il mercato: "Cedere e poi comprare. Sarà così anche in futuro" CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Steven Zhang non vede l'ora che la nuova stagione dell'Inter cominci. C'era anche lui nella notte di Colonia, quando i nerazzurri sono caduti nella finale di Europa League per mano del Siviglia. Ora, però, è tempo di voltare pagina. Concentrati sul campo e sul mercato, con l'obiettivo di accontentare Antonio Conte dopo il patto di Villa Bellini: "Anche se i toni di quel summit sono stati drammatizzati - ha spiegato il presidente dell'Inter al Corriere della Sera - era necessaria una riflessione, ho trovato il nostro allenatore sereno, costruttivo. Vive la partita e l’evento agonistico in un certo modo, con molta intensità. Ma quando si siede attorno a un tavolo, esprime le sue idee in modo pacato, finalizzando le sue proposte al bene della squadra e della società. Quel vertice è stato uno dei tanti incontri, a volte anche quotidiani, necessari per sistemare alcune questioni urgenti, operative, con uno scopo ben preciso: la crescita costante della società Inter". Poi l'elogio all'allenatore: "E' un grande lavoratore, mai visto uno come lui. Ci unisce la cura dei dettagli".