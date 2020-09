Arturo Vidal e l' Inter sempre più vicini. Il countdown per l'arrivo del cileno in Italia prosegue, manca sempre meno al suo trasferimento in nerazzurro. E le conferme arrivano proprio dalla Spagna e dallo stesso Barcellona, attraverso le parole del segretario sportivo Ramòn Planes : "Vidal è un giocatore con grande cuore e dedizione, dobbiamo ringraziarlo per quello che ci ha dato in questi anni – le parole del direttore sportivo blaugrana a margine della presentazione di Pjanic – Sta avanzando l'ipotesi di una sua partenza , ma non c'è ancora nulla di chiuso. Il mercato è difficile a causa del problema coronavirus e bisogna essere molto pazienti".

Si attende l'arrivo in Italia

In Spagna addirittura si dice che Vidal abbia già svuotato il suo armadietto nella Ciudad Deportiva, abbia salutato i compagni e sia già pronto a volare per Milano. È vero, il suo arrivo in Italia ormai non sembra più in dubbio. Il giocatore cileno sarà presto dell'Inter, non è tanto da capire il se quanto il quando Vidal volerà per Milano. A differenza di quanto detto dai media spagnoli, infatti, non è stata ancora fissata la partenza del centrocampista dalla Spagna per raggiungere l'Italia e iniziare la sua nuova avventura nerazzurra. Questione di ore, di giorni al massimo. Poi Vidal potrà riabbracciare Antonio Conte dopo l'esperienza alla Juve.