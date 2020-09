Dopo aver preso Sandro Tonali, il Milan sta pensando a un altro acquisto per il centrocampo. E i rossoneri sono nuovamente interessati a Lucas Torreira, obiettivo di mercato nella scorsa estate con Marco Giampaolo e già cercato in questa sessione proprio dal Torino dell'ex allenatore rossonero e dalla Fiorentina. Il Milan ha già chiesto informazioni all'Arsenal e ci sono i primi contatti con l'agente del calciatore per provare a capire la volontà e le condizioni di un eventuale trasferimento. I costi dell'affare sarebbero molto alti, ma c'è stato comunque un primo sondaggio da parte dei rossoneri.