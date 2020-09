Dallo sfogo all'accordo

Sul fronte Acerbi è successo tutto molto in fretta: "Ho sempre portato rispetto alla società e credo di meritarlo anche io. Se l'atteggiamento continuerà a essere questo, il rinnovo potrebbe non rientrare più nei miei pensieri", lo sfogo del difensore lo scorso 6 settembre mentre si trovava in ritiro con la Nazionale. Parole che sorpresero tutto l'ambiente. Motivo del contendere ovviamente le cifre. Acerbi guadagna 1,8 a stagione; in linea con gli ingaggi degli altri top-players biancocelesti ha chiesto un adeguamento a poco più di 3. La Lazio aveva messo sul piatto 2,2, pronta a salire fino a 2,5. Infine l'incontro a Formello fra Acerbi, il suo agente Pastorello e il club. Un vertice durante il quale le parti hanno chiarito le proprie posizioni e il disguido comunicativo, confermando la reciproca volontà di proseguire il rapporto.