Acerbi incontra la Lazio: si andrà avanti insieme

La società e il difensore hanno ribadito la volontà di proseguire il rapporto, ponendo le basi per un rinnovo di cui si discuterà in futuro. C'è stato il chiarimento tanto atteso dopo le dichiarazioni polemiche di Acerbi

C'è stato il tanto atteso incontro tra la Lazio e Francesco Acerbi , per parlare del futuro del difensore dopo le sue dichiarazioni polemiche dei giorni scorsi. Tra i presenti, oltre al giocatore, anche il suo agente Pastorello, il presidente biancoceleste Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare. Le parti hanno chiarito le proprie posizioni e il disguido comunicativo, confermando la reciproca volontà di proseguire il rapporto . Non si è ancora affrontato il tema rinnovo, non c'è stata una vera e propria contrattazione dal punto di vista economico-contrattuale. I diretti interessati, però, si sono lasciati con l'impegno di riprendere presto il discorso, mantenendo la negoziazione riservata, ponendo così le basi per trovare presto un accordo che soddisfi tutti.

Il malumore di Acerbi: "Merito rispetto"

In casa Lazio, quindi, è tornato il sereno, si può pensare al campo e alla preparazione in vista dell'inizio della stagione. Sin dai primi giorni, però, Acerbi era apparso scontento perché infastidito dalla distanza tra domanda e offerta che c'era nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. Il difensore guadagna ora 1,8 milioni e chiedeva un aumento a una cifra che superasse i 3 milioni, con la Lazio che aveva messo sul piatto un ingaggio da 2,2 milioni a salire fino a 2,5 milioni. Differenza notevole, che aveva portato alla reazione di Acerbi e a queste sue dichiarazioni pubbliche: "Ho letto cose non vere, sia sull'offerta ricevuta che sulle cifre. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto un minimo di rispetto anche io". Parole che avevano spaventato i tifosi della Lazio, prima dell'incontro chiarificatore che ha riportato la pace e ha posto le basi per il rinnovo futuro.