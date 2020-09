Milik alla Roma, Dzeko alla Juve: l'intreccio di mercato che riguarda gli attaccanti si sta per risolvere definitivamente. Il bosniaco andrà a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri, operazione promossa anche da Walter Veltroni che, però, suggerisce un intervento anche nel reparto di centrocampo: "Sono contento, Dzeko è stata una buona scelta e tra le varie opzioni di cui si era parlato mi sembra la migliore – le sue parole a Sky Sport - La Juve non aveva un attaccante così da un po' di tempo, ha capacità di movimento, presenza in area, intelligenza e personalità. Ma resto dell'idea che il problema dei bianconeri non sia in avanti. Mi rendo conto che forse in questo momento sia una bestemmia ma da settimane si parla del centravanti della Juventus, anche se un tridente con Kulusevski, Dybala e Ronaldo non è che fa orrore. Ma il vero problema è in mezzo al campo, la Juve non ha il centrocampo competitivo come quello di altre squadre europee".