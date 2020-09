Milik e il Napoli faticano a raggiungere l'intesa relativa a pendenze, contenziosi e stipendi arretrati. Una situazione tesa e complicata che al momento blocca il suo trasferimento alla Roma e di conseguenza il passaggio di Dzeko alla Juve, mettendo potenzialmente in discussione il doppio affare CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Una brusca frenata tiene al momento in stand-by il grande incastro di attaccanti tra Napoli, Roma e Juventus. Sembrava infatti tutto fatto o quasi per il trasferimento di Arkadiusz Milik in giallorosso – con il conseguente via libera per Dzeko alla Juventus –, ma dopo gli approfondimenti medici ai quali il polacco si è sottoposto nelle scorse ore in Svizzera (e che hanno rassicurato la Roma sulle condizioni fisiche del giocatore, reduce dalla rottura in passato di entrambi i crociati) la trattativa tra Milik e la Roma si è bloccata per via del mancato accordo tra il polacco e il Napoli relativo a pendenze, contenziosi e stipendi arretrati. Problemi che mettono potezialmente in discussione il doppio affare Milik-Roma e Dzeko-Juve.

Le pendenze tra Milik e il Napoli approfondimento Serie A, bomber con la media gol più alta: CR7 1° Tutto è al momento in stand-by perché non c’è accordo sulle pendenze arretrate che ballano tra il polacco e il Napoli: il rallentamento è dovuto a due contenziosi che il giocatore ha con il suo attuale club, uno legato all’ammutinamento dello scorso novembre – quando la squadra rifiutò di andare in ritiro – e un altro per una questione di diritti d’immagine relativa a una pubblicità che il giocatore aveva fatto a un ristorante in Polonia di sua proprietà. Un situazione tesa e difficile, che al momento complica più del previsto la chiusura dell’affare e del domino attaccanti. Milik vorrebbe risolvere ora queste pendenze legali ma il Napoli non fa passi indietro. Si allungano quindi i tempi dell’operazione e si continuerà a trattare anche durante weekend per avere l'accordo totale anche dal punto di vista legale.