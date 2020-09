Una stagione al Genoa, ora il ritorno in nerazzurro dove è calcisticamente cresciuto. L’Inter ha acquistato a titolo definitivo Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 che nella giornata di giovedì aveva svolto e superato le visite mediche per il club allenato da Antonio Conte. Che, in vista della prossima impegnativa stagione, potrà dunque contare sulle qualità di Pinamonti, un’alternativa di livello in più per il reparto offensivo. Questo il comunicato del club nerazzurro che ufficializza l’operazione: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C. L'attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell'Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018). Nella stagione 2017/2018 ha disputato la Serie A con il Frosinone (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in Coppa Italia.