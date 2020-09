L'imminente cessione di Godin al Cagliari permette all'Inter di accelerare per Vidal: se non ci saranno intoppi, il centrocampista cileno potrebbe arrivare in Italia già domenica o lunedì

Arturo Vidal è sempre più vicino a indossare la maglia dell’Inter. Nella giornata di sabato 19 settembre, infatti, sono previsti nuovi contatti tra i nerazzurri, il Barcellona e l’entourage del giocatore per cercare di raggiungere la quadra definitiva e far sì che il giocatore si liberi dal suo contratto con i catalani (scadenza 2021). Adesso si attende solo il via libero definitivo di Zhang all'operazione. Se tutto andrà per il verso giusto, come l’Inter si augura, Vidal potrebbe arrivare in Italia già domenica, o lunedì. L’ormai imminente cessione di Godin al Cagliari (accordo trovato sulla buonuscita tra le parti), spiana la strada verso l'accelerazione definitiva dell'Inter per il cileno del Barcellona, prima scelta di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.