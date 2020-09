Diego Godin e il Cagliari sono sempre più vicini: il difensore uruguaiano ha trovato un accordo nelle ultime ore con l'Inter sulla buonuscita e così a breve potrà liberarsi dal club nerazzurro. Questo gli permetterà, una volta formalizzato l'addio, di trattare con i rossoblù, con i quali però era già stato raggiunto un accordo economico nei giorni scorsi. Cautelativamente il Cagliari aveva tenuto aperta la pista che portava anche a Federico Fazio, ma adesso punta dritto verso il difensore centrale ex Atletico Madrid per il quale le parti sono davvero vicine a perfezionare l'operazione.

L'addio di Godin sblocca Vidal all'Inter?

L'imminente addio di Godin presenta risvolti importanti anche in casa Inter. La seperazione con il difensore uruguaiano, infatti, potrebbe sbloccare l'arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro. Il calciatore ha trovato già da tempo l'accordo con l'Inter, ma è rimasto in stand-by per diversi giorni in attesa che la società nerazzurra mettesse a segno un'operazione in uscita. Con la rescissione consensuale con Godin che si concretizzerà nelle prossime ore, Vidal è dunque pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.