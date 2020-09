Sette anni fa il trasferimento di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid fece scalpore: i blancos pagarono 100 milioni di euro, per quello che all'epoca diventò l'acquisto più oneroso della storia. Era l'estate del 2013 e oggi, dopo una lunga avventura in Spagna, l'esterno gallese fa il percorso inverso per tornare a Londra. È ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Tottenham, club che Bale riabbraccia sette anni dopo. Nella sua prima avventura con gli Spurs, durata sei stagioni, il classe 1989 ha giocato 203 partite, segnando 55 gol e vincendo una Coppa di Lega. Poi le sette stagioni al Real Madrid: 251 presenze, 105 gol e, soprattutto, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 4 Mondiali per club, 2 campionati, una Coppa e una Supercoppa di Spagna. Il Tottenham ha ufficializzato il ritorno in prestito di Bale, che già è volato a Londra e si metterà presto a disposizione di Mourinho.