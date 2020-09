Tottenham, riecco Bale: foto e video del ritorno

Atterrato a Londra da Madrid, il 31enne attaccante gallese è pronto a vestire nuovamente la maglia del Tottenham dopo 7 anni. Accompagnato in volo da Sergio Reguilón, altro ex Real con il quale dividerà lo spogliatoio, Bale ha già svolto le visite mediche in Spagna e si è recato al centro sportivo del club: giocherà in prestito per una stagione agli ordini di Mourinho CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NEWS

A distanza di 7 anni dall’ultima volta, Gareth Bale vestirà nuovamente la maglia del Tottenham. Come anticipato da Sky Sports, che riportava il dialogo tra l’entourage del giocatore e gli Spurs poi confermato dall’agente Jonathan Barnett ("Stiamo parlando, Bale ama ancora il Tottenham"), il 31enne gallese è già a Londra per aggregarsi alla squadra di José Mourinho in attesa dell’annuncio ufficiale. Lo ha fatto dopo aver viaggiato da Madrid insieme a Sergio Reguilón, altro ex Blancos che si trasferirà a titolo definitivo per cinque anni al Tottenham (35 milioni di euro il costo dell’operazione). Un ritorno quindi per Bale, accostato anche al Manchester United e atterrato all’aeroporto di Luton con un volo privato prima dell’arrivo al centro sportivo dei londinesi, lui che aveva già svolto le visite mediche a Madrid nella giornata di giovedì. E non è mancata una primissima accoglienza speciale.

Gareth Bale raggiunge il centro sportivo del Tottenham - ©Getty