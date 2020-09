Viaggio organizzato in poche ore, il centrocampista cileno atterrerà in serata, pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana dopo i quattro anni trascorsi alla Juve. Domani, lunedì, le visite mediche di rito che precederanno le firme

Arturo Vidal torna in Italia, cinque anni dopo. Il cileno sbarcherà a Milano in serata, così da sostenere lunedì le visite mediche che precederanno le firme che lo renderanno un nuovo giocatore dell'Inter. Lo scorso sabato è stato raggiunto l'accordo col Barcellona per il centrocampista: ai blaugrana un indennizzo che sarà interamente variabile, senza la base fissa di un milione come inizialmente concordato tra le parti. Contemporaneamente l'Inter formalizzerà la cessione di Diego Godin al Cagliari.