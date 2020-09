Dzeko-Milik e lo stallo che scontenta un po' tutti

A causa di alcune pendenze che l'attaccante polacco deve risolvere col Napoli, il suo passaggio alla Roma e il parallelo trasferimento di Dzeko alla Juventus sono bloccati. Una situazione che sta rendendo insoddisfatti tutte le parti in causa e che per questo motivo sembra destinata a risolversi entro pochi giorni se non poche ore. E intanto la società giallorossa specifica: "Smentiamo qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche di Milik"

Manca ancora un solo ultimo tassello, quello che permetterà di incastrare due operazioni molto importanti: il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma e quello di Edin Dzeko alla Juventus. Gli accordi tra i club e quelli con i potenziali nuovi acquisti sono già stati raggiunti, ma affinché si possa procedere alle ultime formalità è necessario che il Napoli e l’attaccante polacco risolvano alcune questioni arretrate, quali le multe in seguito all’ammutinamento di novembre e una violazione dei diritti d’immagini (Milik aveva sponsorizzato il suo ristorante senza averne il permesso). In termini economici si tratta di circa un milione di euro, che la società di De Laurentiis pretende dall'attaccante polacco. Un vero e proprio stallo di mercato, che, complice il campionato già inziato, sta mettendo in difficoltà e creado problemi a tutte le parti coinvolte. La Roma, in primis, costretta a giocare la prima giornata senza una punta effettiva di ruolo e fermata sullo 0-0 a Verona. Ma anche la Juve, che attende da giorni il suo nuovo centravanti. E, ovviamente, i giocatori: Dzeko, convocato contro voglia per la trasferta veronese e rimasto tutto il tempo in panchina, e Milik, il cui rapporto col Napoli è oramai compromesso da settimane e che ora si vede costretto a una disputa economica col club. Proprio per questo, la situazione sembra inevitabilmente destinata a risolversi entro pochi giorni, magari ore.

L’attesa degli allenatori vedi anche Fonseca: "Dzeko out? Per lui settimana difficile" Nel frattempo, il campionato è cominciato. Dzeko è stato convocato da Paulo Fonseca, che però non l’ha impiegato nel pareggio contro il Verona: “Ho fatto questa scelta per preservarlo, è reduce da una settimana molto difficile. Continuiamo a parlare, l'ho convocato perché è sempre importante rimanere col gruppo. Non so se con lui sarebbe andata diversamente. Di Milik non parlo, non è un nostro giocatore”. Il polacco, invece, non è partito con il Napoli per Parma. Intanto Andrea Pirlo aspetta il suo attaccante. “Credo sia difficile che Suarez possa essere il centravanti della Juventus. Il mercato comunque è lungo, è partito da poco e ci sono problemi per qualsiasi squadra ad avere i giocatori. Siamo sereni e contenti, poi in futuro aspettiamo che arrivi il centravanti. Non abbiamo fretta” ha detto l’allenatore bianconero nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sampdoria.

Milik-Roma, Dzeko-Juve: le cifre vedi anche Pirlo: "Attaccante? Mercato lungo, non ho fretta" Roma e Napoli hanno già un accordo per il trasferimento di Milik: gli azzurri incasseranno 5 milioni per il prestito, 13 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus; il polacco rinnoverà formalmente il contratto di un altro anno, dal momento che andrà in scadenza a fine stagione e guadagnerà 5 milioni a stagione. Allo stesso modo, i giallorossi hanno un’intesa con la Juventus per Dzeko: 15 milioni per il cartellino del bosniaco, che percepirà 7,5 milioni all’anno.