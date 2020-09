Chelsea-Liverpool, big match della seconda giornata di Premier League, ha avuto uno spettatore d'eccezione. Si tratta di Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter ha postato sulla propria pagina Instagram (lanciata da poco) una foto che lo ritrae sdraiato sul divano di casa sua e con la televisione davanti agli occhi. Il canale è quello della partita fra Blues e Reds, che Conte ha vissuto anche in prima persona durante la sua esperienza a Londra. Probabilmente avrà fatto il tifo per il suo vecchio Chelsea, ma avrà approfittato della situazione - l'Inter esordirà in Serie A la prossima domenica in casa con la Fiorentina - per osservare attentamente due giocatori con cui vorrebbe lavorare nuovamente, ovvero Kantè e Marcos Alonso. Sia il centrocampista francese che l'esterno spagnolo, obiettivo per i nerazzurri se dovesse partire qualcuno a sinistra, sono stati schierati titolari da Lampard, ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta (0-2 il risultato finale).