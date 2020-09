La nuova avventura di Arturo Vidal all'Inter comincia con la "benedizione" di Leo Messi, con cui il cileno ha condiviso due anni al Barcellona, compagni di squadra e anche grandi amici fuori dal campo. Il capitano blaugrana - attraverso il suo account Instagram - ha voluto dedicare un pensiero affettuoso al neo centrocampista nerazzurro, già sbarcato a Milano: "Ti conoscevo da avversario - scrive la Pulce - e mi sei sempre sembrato un fenomeno, poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. In questi due anni abbiamo condiviso molte cose, mancherai nello spogliatoio. Ti auguro tutto il meglio nel tuo nuovo club. Torneremo a incrociarci, ne sono sicuro". Immediata la risposta del "guerriero" al post dell'argentino: "Grazie extraterrestre! Un orgoglio per me aver giocato con uno dei più grandi della storia e grazie mille per la tua amicizia. A presto".