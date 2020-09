Il campionato del Torino è iniziato con la sconfitta sul campo della Fiorentina. Il gol di Castrovilli ha rovinato il debutto di Marco Giampaolo sulla panchina granata, ma non ha fermato il club, pronto a rinforzarsi ulteriormente sul mercato. L'intenzione è quella di migliorare il reparto arretrato, che con i viola ha visto schierati Bremer e Nkoulou come coppia di centrali. Nelle ultime ore sono stati riavviati i contatti con il Lione per Joachim Andersen, difensore classe 1996 del Lione. Si tratta di un altro giocatore, ex Samp, che Giampaolo ha allenato e che rivorrebbe con sè. Ci aveva già provato a fine luglio, poi a Torino sono arrivati i vari Linetty e Murru.