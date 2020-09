Archiviata l'ipotesi Juventus, Luis Suarez è pronto a cominciare una nuova avventura sempre nella Liga spagnola: è stato infatti raggiunto un accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per l'attaccante uruguaiano che a breve diventerà dunque un nuovo calciatore dei Colchoneros. Se in un primo momento i blaugrana avevano rallentato la trattativa per evitare di rinforzare una concorrente al titolo, la riunione avvenuta nella giornata di martedì tra la società e il calciatore ha sbloccato la situazione: il calciatore non si trasferirà a parametro zero, con l'Atletico Madrid che però pagherà soltanto alcuni bonus al Barcellona in base al raggiungimento di determinati traguardi in Champions League. Si conclude dunque così una giornata che ha visto l'attaccante uruguaiano suo malgrado protagonista anche dell'indagine della Guardia di Finanza nei confronti dell'Università di Perugia, rea secondo l'accusa di aver svolto in maniera irregolare l'esame di italiano al quale il calciatore si è sottoposto il 17 settembre scorso.