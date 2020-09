Lo spagnolo, classe 1999, ha esordito in prima squadra a gennaio ed è stato proposto a diversi club italiani. La Samp ha incontrato gli agenti del giocatore, i blaugrana sono disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

È Alex Collado il nome nuovo per rinforzare il reparto avanzato della Sampdoria. Nuovo, ma non troppo: negli scorsi mesi, infatti, il trequartista spagnolo del Barcellona era stato proposto a diverse squadre italiane. Genoa, Sassuolo, Verona, Torino e i blucerchiati sono state avvicinate al giocatore e stavolta la Samp sembra fare sul serio. La dirigenza ha incontrato gli agenti di Collado, per capire in che modo poterlo prendere. Il Barça è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in proprio favore.