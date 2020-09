Verona scatenato

Ufficiale l’arrivo di Colley dall’Atalanta in prestito gratuito con diritto di riscatto. Più vicini Salcedo dall’Inter e Pessina dall’Atalanta. I gialloblù sono anche alla ricerca di un sostituto di Kumbulla, partito per Roma. Ceccherini della Fiorentina verrà liberato dai viola solo dopo che i toscani avranno acquistato un difensore centrale. Sanabria - sul quale c'è anche il Genoa - resta un obiettivo per l'attacco: la trattativa è complicata per le alte richieste del Betis, ma il Verona proverà a impostarla in prestito con diritto fissato a 5 milioni.