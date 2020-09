Il club granata è al lavoro per regalare a Giampaolo altri due giocatori già allenati in precedenza: per l'attaccante del Sassuolo c'è la resistenza del club neroverde, mentre sul difensore del Lione sta lavorando in queste ore il direttore sportivo Vagnati. In uscita, è fatta per il passaggio di Iago Falque al Benevento

Dopo la sconfitta dell'esordio contro la Fiorentina, il Torino pensa a come rinforzare la rosa in vista della stagione appena cominciata. La società granata è al lavoro per fare altre due operazioni in entrata, seguendo sempre le indicazioni del proprio allenatore Marco Giampaolo. Dopo avergli già regalato infatti Rodriguez, Murru e Linetty, il Torino è al lavoro per altri due calciatori che l'allenatore ha già guidato in passato: si tratta di Gregoire Defrel, individuato come seconda punta ideale da affiancare a Belotti, e di Joachim Andersen, che ritornerebbe in Italia dopo le due stagioni alla Sampdoria tra il 2017 e il 2019 proprio con Giampaolo. Per quanto riguarda l'attaccante del Sassuolo, ci sono già stati alcuni contatti tra le società, con il club neroverde che però non vorrebbe farlo partire e sta facendo una forte resistenza nonostante le insistenti richieste da parte dei granata. Su Andersen è invece al lavoro direttamente il direttore sportivo Davide Vagnati, che si trova in queste ore all'estero per parlare con gli agenti del difensore centrale del Lione e provare a chiudere l'operazione.