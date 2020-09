Al Genoa sono arrivati da pochissimi giorni, ma entrambi sono stati subito protagonisti in campo nella prima di campionato vinta per 4-1 contro il Crotone. Maglia da titolare (in campo per 68’) e l’assist che ha portato al gol Zappacosta per Milan Badelj; ultimi 22 minuti di gioco impreziositi dal gol del definitivo 4-1 per Marko Pjaca. “Spero che questa sia la stagione della rinascita per me, abbiamo iniziato tutti bene e possiamo fare un campionato importante. I primi giorni qui sono stati veramente belli, mi sembra di essere a casa", le parole del calciatore arrivato in prestito dalla Juve. "Il club e il mister mi volevano questa è stata la cosa più importante nella mia scelta. Io voglio fare bene, ma voglio parlare in campo. Se ho mai avuto paura di smettere dopo i tanti infortuni? No, mai. Voglio una rivincita con il destino. Voglio giocare con serenità, mi sento bene e spero di non avere più infortuni", ha aggiunto Pjaca.