Il Monza non si ferma più e nella notte tra mercoledì e giovedì ha chiuso per un altro, clamoroso, colpo di mercato: il club del presidente Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegato Adriano Galliani ha infatti definito l'arrivo dalla Fiorentina di Kevin Prince Boateng . Il calciatore riparte dalla Serie B, dunque, dopo aver collezionato 26 presenze con 4 gol nell'ultima stagione, divisa tra l'esperienza in viola e quella in prestito con la maglia del Besiktas: un ulteriore segnale di come il Monza faccia sul serio e si ponga come obiettivo quello dell'immediata promozione in Serie A .

Boateng ritrova Berlusconi, Galliani e Brocchi

leggi anche

Galliani: "Esultanza per Ibra? Resto un tifoso"

Per Boateng, nonostante non abbia mai vestito la maglia del Monza in carriera, si tratterà come di una sorta di ritorno a casa. L'attaccante ghanese ritrova infatti Berlusconi e Galliani dopo le ottime stagioni al Milan, che gli hanno permesso di affermarsi a livello internazionale: tre annate tra il 2010 e il 2013, prima di passare allo Schalke 04 e fare ritorno in rossonero per una breve parentesi da gennaio a giugno del 2016. Fu proprio in quell'ultima esperienza milanista che Boateng ebbe come allenatore anche Cristian Brocchi, subentrato nel finale di stagione a Sinisa Mihajlovic, che ritroverà proprio sulla panchina del Monza. 114 presenze e 18 gol con la maglia del Milan, è questo il biglietto da visita con il quale Kevin Prince Boateng si ripresenta alla sua vecchia proprietà, con l'intenzione dichiarata di portare il Monza in Serie A.