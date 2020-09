Lo spagnolo, che nei mesi scorsi era stato un obiettivo della Lazio, piace ai giallorossi come vice Dzeko. Trattativa in corso con il Real Madrid, anche se l'affare non appare semplice. Tuttavia la Roma ci proverà fino alla fine CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Continua a cercare un attaccante la Roma, che si prepara alla seconda giornata di campionato contro la Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico. I giallorossi, che non sono riusciti ad arrivare a Milik, cercano un rinforzo per il reparto offensivo che possa rappresentare una valida alternativa a Dzeko, a sua volta rimasto agli ordini di Fonseca dopo lo stop della trattativa con la Juventus. Il profilo giusto è quello di Borja Mayoral, spagnolo classe 1997 di proprietà del Real Madrid. La trattativa è in corso con i Blancos e il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021. Nel mirino della Lazio negli scorsi mesi, nella passata stagione ha giocato in prestito al Levante, con cui ha collezionato 34 presenze e otto gol. Non è una trattativa semplice, ma la Roma ci proverà.