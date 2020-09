Il presidente della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Inter: "Chiesa? Vediamo, nell'ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito. La Fiorentina deve andare avanti con le sue idee, rifare lo stadio e aumentare i ricavi". Sugli obiettivi stagionali: "Puntiamo alla parte sinistra della classifica, facendo meglio del decimo posto. Abbiamo una squadra che può farlo. Quest'anno in A faremo rumore" COMMISSO: "VORREI BUTTARE GIU' IL FRANCHI"

"Chiesa? Vediamo, nell'ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito". Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla così ai microfoni di Dazn del futuro di Federico Chiesa, a segno nel ko per 4-3 sul campo dell'Inter. Il numero 1 viola non chiude del tutto le porte a una possibile cessione del numero 25, sotto contratto fino al 2024 e seguito dalla Juventus: "I soldi servono per comprare giocatori, come dico dal primo giorno che sono qui, e la Fiorentina deve andare avanti con le sue idee di rifare lo stadio e aumentare i ricavi, per comprare anche più rinforzi".

leggi anche Festa Inter, pazzo 4-3 in rimonta alla Fiorentina Commisso ha parlato anche del risultato del campo, con la Fiorentina sconfitta in rimonta nel finale: "Questo è il calcio, si vince o si perde in pochi minuti. Loro sono forse la migliore squadra d'Italia, dobbiamo accettare questi risultati. L'Inter ha fatto entrare Hakimi, Sensi, Sanchez, Vidal e Nainggolan. Noi siamo giovani, abbiamo una squadra più forte dell'anno scorso. Oggi avremmo meritato almeno il pareggio, siamo stati avanti nel risultato due volte e abbiamo sprecato delle occasioni per chiuderla". Sui singoli, una parola speciale riguarda Ribery: "Oggi è stato fenomenale". Nelle parole di Commisso c'è spazio anche per gli obiettivi stagionali: "Puntiamo alla parte sinistra della classifica, certo facendo meglio del decimo posto. Abbiamo una squadra che può farlo. L'anno scorso abbiamo perso le prime due partite, poi abbiamo pareggiato contro la Juventus. Siamo già più avanti dell'anno scorso e quest'anno in A faremo rumore".